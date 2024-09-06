Об этом министр обороны Великобритании заявил во время выступления на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию. Далее он планирует принять участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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Великобритания продолжит поддерживать Украину

Я горжусь тем, что Великобритания объединилась в поддержку Украины, и я был решительно настроен, и Кир Стармер был решительно настроен продолжить это с лейбористским правительством,

– сказал он.

Джон Гили отметил, что наступление на Курскую область России очевидно "поставило Путина в тупик", поскольку он оставил некоторые участки своей границы без защиты, и теперь ему все еще придется решить, как реагировать на это, тогда как Украина сохраняет свои позиции в этом регионе.

Помощники Гили сообщили журналистам, что его стремление заключаются в том, чтобы его воспринимали как "мистера Украина" в британском правительстве – роль, которую недавно выполнял его предшественник из Консервативной партии Бен Уоллес.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция является частью большего плана победы, который Украина представит международным партнерам. План не зависит от позиции России.