Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что все разговоры "а зачем пошли в Курскую область" являются абсолютно неправильными. Эта операция уже сейчас позволила выполнить ряд задач.

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Какие результаты наступления в Курской области

Как отметил Грабский, значительно лучше пойти на направлении, где нет значительных укреплений, чем "биться в стену" на других участках. Кроме того, операция в Курской области существенно шокировала оккупантов. Они были вынуждены перебрасывать собственные резервы на это направление, чем ослабили собственную группировку в Украине.

Несмотря на монструозность врага, они не бесконечны. Курская операция имела две цели. Первая – противник был вынужден создать оперативное командование "Брянск", "Курск", "Белгород". Под эти командования надо оттягивать силы с фронта. Второе – мы создали буферную зону, которая обезопасила Сумскую область. Стоит ли "игра этих свечей"? Да,

– заметил Грабский.

При этом Украина имеет собственные резервы, которыми усиливает Покровское направление. Оккупанты еще несколько месяцев назад говорили о намерениях захватить на других направлениях, к примеру, Торецк или Часов Яр. Но эти города до сих пор держатся. Хотя на некоторых направлениях были определенные проблемы с оборудованием инженерных сооружений.

Наши защитники делают невозможное. Удерживают ситуацию несмотря на всевозможные обстоятельства,

– подчеркнул Грабский.