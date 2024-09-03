Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що всі розмови на кшталт "а навіщо пішли в Курську область" є абсолютно неправильними. Ця операція вже зараз дозволила виконати низку завдань.

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Які результати наступу в Курській області

Як наголосив Грабський, значно краще піти на напрямку, де немає значних укріплень, ніж "битися у стіну" на інших ділянках. Крім того, операція в Курській області суттєво шокувала окупантів. Вони були змушені перекидати власні резерви на цей напрямок, чим послабили власне угруповання в Україні.

Попри монструозність ворога, вони не нескінченні. Курська операція мала дві цілі. Перша – противник був змушений створити оперативне командування "Брянськ", "Курськ", "Бєлгород". Під ці командування треба відтягувати сили з фронту. Друге – ми створили буферну зону, яка убезпечила Сумську область. Чи вартує "гра цих свічок"? Так,

– зауважив Грабський.

При цьому Україна має власні резерви, якими посилює Покровський напрямок. Окупанти ще кілька місяців тому говорили про наміри захопити на інших напрямках, до прикладу, Торецьк або ж Часів Яр. Але ці міста досі тримаються. Хоча на деяких напрямках були певні проблеми з обладнанням інженерних споруд.

Наші захисники роблять неможливе. Втримують ситуацію попри усілякі обставини,

– підкреслив Грабський.