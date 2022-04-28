Бразильская ловушка для Кремля

Но все же, в этой истории есть один важный геополитический уровень. Дело в том, что снабжение боеприпасами для Gepard нам обеспечит также Бразилия.

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Показательно, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Бразилия довольно долго сохраняла формальный нейтралитет, хотя контакты по вопросам военно-технического сотрудничества между Украиной и Бразилией были более тесными, чем с любой другой страной в Южной Америке.

Вероятно, и не определенно, а вполне точно, что присутствие серьезного российского лобби в этой стране вносило коррективы все это время. Что ж, лед тронулся? И не только.

Фантастика может стать реальностью: доказано Украиной

Ведь Бразилия это еще и страна, которая входит в такую мертвую организацию, как BRICS, которой, несмотря на плохо пахнущий трупик, любит кичиться Россия. То есть посмотрите, какая вырисовывается красивая и насыщенная картина маслом.

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Член организации, на которую рефлексируют в России, поставляет боеприпасы стране, против которой Россия воюет. Разве это не замечательно? На самом деле – еще нет.

Лично я считаю, что это будет прекрасно, когда Китай начнет передавать Украине, например, ЗРК С-300. Скажете – это фантастика? Да, полностью с вами согласен. Но разве год назад М777, разносящий на куски российскую батальонно-тактическую группу под Изюмом, не был фантастикой? Наша жизнь крайне, крайне непредсказуема.

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