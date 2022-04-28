Бразильская ловушка для Кремля
Но все же, в этой истории есть один важный геополитический уровень. Дело в том, что снабжение боеприпасами для Gepard нам обеспечит также Бразилия.
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Вероятно, и не определенно, а вполне точно, что присутствие серьезного российского лобби в этой стране вносило коррективы все это время. Что ж, лед тронулся? И не только.
Фантастика может стать реальностью: доказано Украиной
Ведь Бразилия это еще и страна, которая входит в такую мертвую организацию, как BRICS, которой, несмотря на плохо пахнущий трупик, любит кичиться Россия. То есть посмотрите, какая вырисовывается красивая и насыщенная картина маслом.
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Член организации, на которую рефлексируют в России, поставляет боеприпасы стране, против которой Россия воюет. Разве это не замечательно? На самом деле – еще нет.
Лично я считаю, что это будет прекрасно, когда Китай начнет передавать Украине, например, ЗРК С-300. Скажете – это фантастика? Да, полностью с вами согласен. Но разве год назад М777, разносящий на куски российскую батальонно-тактическую группу под Изюмом, не был фантастикой? Наша жизнь крайне, крайне непредсказуема.
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