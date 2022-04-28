Бразильська пастка для Кремля

Але все ж таки, у цій історії є один важливий геополітичного рівня момент. Річ у тім, що постачання боєприпасів для Gepard нам забезпечить також Бразилія.

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Показово, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бразилія доволі довгий час зберігала формальний нейтралітет, хоча контакти з питань військово-технічного співробітництва між Україною та Бразилією були значно тіснішими, ніж з будь-якою іншою країною в Південній Америці.

Певно, і не певно, а цілком точно, що присутність серйозного російського лобі в цій країні вносила корективи весь цей час. Що ж, крига скресла? І не тільки.

Фантастика може стати реальністю: доведено Україною

Адже Бразилія це ще й країна, котра входить у таку мертву організацію, як BRICS, якою, незважаючи на трупик, що вже погано пахне, любить хизуватися Росія. Тобто подивіться, яка вимальовується гарна і насичена картина олією.

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Член організації, на яку рефлексують у Росії, постачає боєприпаси країні, проти якої Росія воює. Хіба ж це не чудово? Насправді – ще ні.

Особисто я вважатиму, що це буде чудовим, коли Китай почне передавати Україні, наприклад, ЗРК С-300. Скажете – це фантастика? Так, повністю з вами згоден. Але хіба рік тому М777, що розносить на шматки російську батальйонно-тактичну групу під Ізюмом, не був фантастикою? Наше життя вкрай, вкрай непередбачуване.

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