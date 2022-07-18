Россияне бессильны против HIMARS

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он говорит, что российское военное командование определило HIMARS как опасность, как только увидели их эффективное применение по своим позициям.

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По словам эксперта, россия видит свое бессилие перед ракетами HIMARS.

Они не могут их сбивать, вычислить их траекторию или обнаружить сами установки своими радарами, чтобы нанести по ним удар,

– объяснил Мусиенко.

Он отметил, что после того, насколько эффективно применялись эти установки и как они разрушали склады оккупантов, они являются целью российской армии.

"То, что россияне так выделяют эти системы HIMARS свидетельствует, что они действительно чрезвычайно эффективны и наносят серьезные потери и убытки для российских войск ", – ответил эксперт.

Речь идет как об уничтожении живой силы, так и складах с боекомплектами или пунктах командования. Это признание эффективности оружия.

Могут ли россияне уничтожить HIMARS

По словам Мусиенко, для того чтобы достать HIMARS, их нужно сначала обнаружить. А как можно обнаружить артиллерийское средство? Через разведывательные средства.

Но радары россиян не могут обнаружить HIMARS, потому что их ракеты идут по сложной траектории. И самое важное то, что эти установки HIMARS являются мобильными и быстрыми. И россия на сегодняшний день ничего не может противопоставить,

– подчеркнул он.

Эксперт добавил, что если шойгу ставит такие цели, это свидетельствует о признании украинских артиллеристов, ведущих эффективную борьбу, ведь россия признает, что это представляет для них угрозу.

Мусиенко о приказе шойгу уничтожить HIMARS и поставки оружия: видео



Россияне боятся HIMARS