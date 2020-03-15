Постные блюда на любой вкус: быстро и дешево

Запреты или порабощают нас, или делают сильнее. Я выбираю второе. И хочу, чтобы вы сделали так же. Пусть ограничения станут вашими возможностями. С едой это тоже действует.

Шукайте нові смаки, бавтеся, придумуйте свої правила. Це ваше життя і ваша гра. Навіть якщо ви дотримуєтеся посту – ви маєте право на смачну їжу. Ту, що підносить душу до небес.

Смачно! Готуємо гливи: три швидкі та неймовірні рецепти

1. Кускус класний. Іноді мені здається, що ці ідеальні крупинки створили янголи. Нам лише треба додати до них авокадо, томати, оливкову олію та м'яту. Як результат, отримаємо смак, через який хочеться жити.

2. Сочевичний суп. Мій улюблений. Хочеться стати єдиним цілим зі смаком кінзи, чилі та лимону. Щоб цей суп пустився по венах, заповнив кожну клітинку тіла та зігрів душу.

3. Рис, який змусить ваше серденько хвилюватися. Ми приготуємо його в індійському стилі. З карі, родзинками та дрібкою м'яти. Вийде божественно в усіх сенсах.

Живіть смачно. Більше рецептів тут. klopotenko.com.