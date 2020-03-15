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      БЛОГ Євген Клопотенко
      Український кулінар, випускник кулінарної школи Le Cordon Bleu.

      Пісні страви на будь-який смаки: швидко та дешево

      -
      Готувати легко! / veganohooligano

      Заборони або поневолюють нас, або роблять сильнішими. Я обираю друге. І хочу, щоб ви зробили так само. Нехай обмеження стануть вашими можливостями. З їжею це теж діє.

      Шукайте нові смаки, бавтеся, придумуйте свої правила. Це ваше життя і ваша гра. Навіть якщо ви дотримуєтеся посту – ви маєте право на смачну їжу. Ту, що підносить душу до небес.

      Смачно! Готуємо гливи: три швидкі та неймовірні рецепти

      1. Кускус класний. Іноді мені здається, що ці ідеальні крупинки створили янголи. Нам лише треба додати до них авокадо, томати, оливкову олію та м'яту. Як результат, отримаємо смак, через який хочеться жити.

      2. Сочевичний суп. Мій улюблений. Хочеться стати єдиним цілим зі смаком кінзи, чилі та лимону. Щоб цей суп пустився по венах, заповнив кожну клітинку тіла та зігрів душу.

      3. Рис, який змусить ваше серденько хвилюватися. Ми приготуємо його в індійському стилі. З карі, родзинками та дрібкою м'яти. Вийде божественно в усіх сенсах.

      Живіть смачно. Більше рецептів тут. klopotenko.com.

      Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом
      сьогодні
      Автор: Євген Клопотенко
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Великий піст Food and Drinks
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