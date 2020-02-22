Готуємо гливи: три швидкі та неймовірні рецепти
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Є такі гриби – гливи називаються. І їм не вистачає вашої любові.
Я навіть чув, що грибні психологи виявили у глив депресію та занижену самооцінку. Бо люди їх ігнорять. Вважають чомусь негідними та купують печериці. І даремно. Гливи – це як подарунок господній, але ми, дурні людці, цього не втямлюємо.
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Тому давайте ставити жирнющі крапки над "і". По-перше, гливи мають чудову структуру. Такі пружні, що рот прямо радіє та просить ще. По-друге, гливи смачні та соковиті.
Як готувати гливи та що до них додавати:
- Просто смажите з часничком, сіллю та перцем. Лише 5-7 хвилин, і ви дурієте від насолоди. Якщо хочете – додайте бекону та розмаринчику.
- Або візьміть гливи, обсмажте доки вони не стануть м'якенькими, додайте вершки, лимонну цедру, трохи волоських горіхів та сок лимону. Ідеально до поленти чи навіть як соус для пасти.
- Цукіні за допомогою штуки, яка чистить овочі, перетворюєте на спагеті, кидаєте до глив, які вже 5 хвилин смажилися на оливковій олії, тримаєте на вогні все разом ще одну хвилину. Змішуєте з соком лимону, куштуєте та дякуєте Євгену за чудовий рецепт.
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