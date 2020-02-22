Готовим вешенки: три быстрых и невероятные рецепты

Есть такие грибы - вешенки называются. И им не хватает вашей любви.

Я навіть чув, що грибні психологи виявили у глив депресію та занижену самооцінку. Бо люди їх ігнорять. Вважають чомусь негідними та купують печериці. І даремно. Гливи – це як подарунок господній, але ми, дурні людці, цього не втямлюємо.

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Тому давайте ставити жирнющі крапки над "і". По-перше, гливи мають чудову структуру. Такі пружні, що рот прямо радіє та просить ще. По-друге, гливи смачні та соковиті.

Як готувати гливи та що до них додавати:

Просто смажите з часничком, сіллю та перцем. Лише 5-7 хвилин, і ви дурієте від насолоди. Якщо хочете – додайте бекону та розмаринчику.



Або візьміть гливи, обсмажте доки вони не стануть м'якенькими, додайте вершки, лимонну цедру, трохи волоських горіхів та сок лимону. Ідеально до поленти чи навіть як соус для пасти.



Цукіні за допомогою штуки, яка чистить овочі, перетворюєте на спагеті, кидаєте до глив, які вже 5 хвилин смажилися на оливковій олії, тримаєте на вогні все разом ще одну хвилину. Змішуєте з соком лимону, куштуєте та дякуєте Євгену за чудовий рецепт.

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