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      БЛОГ Євген Клопотенко
      Український кулінар, випускник кулінарної школи Le Cordon Bleu.

      Корисна та смачна риба: три способи приготування минтая

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      Як швидко та смачно приготувати минтая / Pexels

      Рибка може бути вау. Не просто запечена чи смажена, а така, що доводить серденько до шалених приступів любові.

      От, наприклад, минтай. Він же крутезний. По-перше, смачний. По-друге, весь минтай, що у нас продається – це рибка, яку зловили в Америці, штат Аляска. По-третє, минтай корисний та чудовий у дитячому харчуванні. Там і білків багато, і всіляких вітамінчиків. Висновок: купуйте минтая. А я розповім, як приготувати минтая так, щоб у дітей та дорослий аж за вухами лящало.

      Спробуйте приготувати: Сирна запіканка з гарбузом: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

      1. Рибні палички. Ніжнесенькі, з хрумкою скоринкою, без зайвого жиру, бо запечені в духовці. Плюс, соус з йогурту та зелені, щоб відчути себе найщасливішою людиною на Землі.

      Рибні палички
      Фото із сайту Євгена Клопотенка

      2. Минтай в томатному соусі. Це взагалі. Їсти та дуріти. Найкраща рибка евер. Насичений томатний соус, цибуля порей, солодко-гостра гірчиця, хрумкий буряк. Кайф.

      минтай в томаті
      Фото із сайту Євгена Клопотенка

      3. Рибні котлетки в духовці. "Женю, це занадто примітивно!" – скажете ви. А я відповім, що ви просто не куштували ці котлетки. Пухкі, красивезні, з запеченою картопелькою і тягнучим сиром на гарнір. І от начебто зрозуміло, але якось по-іншому.

      рибні котлети
      Фото із сайту Євгена Клопотенка

      Їжте рибку та кайфуєте. Цьом.

      Вечеря для коханих: Швидкі та вишукані страви від Євгена Клопотенка

      Хто для України – друг, а хто – ворог: думка українців
      сьогодні
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      Автор: Євген Клопотенко
      Теги: Новини України Новини політики Здорове харчування Публікації Food and Drinks
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