Швидкі та вишукані страви від Євгена Клопотенка

Давайте я вам швиденько розповім, що готувати, коли не знаєш чого хочеться. Щоб ви не тинялися по кухні немов голодні привиди.

Паста, тунець, пармезан, оливки та вино. П'ять продуктів, які завжди повинні бути у вас вдома. Щоб на випадок паніки та розпачу ви змогли смачно себе нагодувати. Пасту варите, тунець з оливками обсмажуєте, наливаєте вино (трохи в себе, трохи на пательню до тунця. Змішуєте з пастою. Викладаєте на тарілки, посипаєте пармезаном. Відчуваєте, як до вас повертається життя.

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Запечена картопелька – це завжди гарна ідея. Але картопелька, запечена з айвою та чебрецем – це ващєєє. Must cook.

А це прям топчик. Нереально смачна страва, яка готується максимум 20 хвилин. Свинину обсмажуєте в гірчично-медовому соусі та робите до неї яблучний салат з горіхами. Офігезно. Ідеальний баланс гострого, солодкого та кислого.

Прошу вибачення у тих, хто прочитав це на ніч. Ви ж все одно мене любите, так?

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