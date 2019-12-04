23:27
4 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, сьогодні
      Вєсті.UA
      19:37, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Євген Клопотенко
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
      Євген Клопотенко

      Швидкі та вишукані страви від Євгена Клопотенка

      253
      Смачного! / Unsplash

      Давайте я вам швиденько розповім, що готувати, коли не знаєш чого хочеться. Щоб ви не тинялися по кухні немов голодні привиди.

      Паста, тунець, пармезан, оливки та вино. П'ять продуктів, які завжди повинні бути у вас вдома. Щоб на випадок паніки та розпачу ви змогли смачно себе нагодувати. Пасту варите, тунець з оливками обсмажуєте, наливаєте вино (трохи в себе, трохи на пательню до тунця. Змішуєте з пастою. Викладаєте на тарілки, посипаєте пармезаном. Відчуваєте, як до вас повертається життя.

      паста

      Вас також може зацікавити: Ваші смакові рецептори вибухнуть від задоволення: незвичні страви від Євгена Клопотенка

      Запечена картопелька – це завжди гарна ідея. Але картопелька, запечена з айвою та чебрецем – це ващєєє. Must cook.

      картопля

      А це прям топчик. Нереально смачна страва, яка готується максимум 20 хвилин. Свинину обсмажуєте в гірчично-медовому соусі та робите до неї яблучний салат з горіхами. Офігезно. Ідеальний баланс гострого, солодкого та кислого.

      м'ясо

      Прошу вибачення у тих, хто прочитав це на ніч. Ви ж все одно мене любите, так?

      Читайте також: Смачні вечері у родинному колі: рецепти від Євгена Клопотенка

      Vodafone Україна остаточно викупили: які зміни чекають користувачів
      сьогодні
      6404
      Автор: Євген Клопотенко
      Теги: Публікації Food and Drinks Здорове харчування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:07 Головні новини 4 грудня: пожежа в Одесі, суд у справі вбивства 3-річного сина Соболєва
      Анастасія Зазуляк 562
      сьогодні , 21:00 Путин нашептал: почему Трамп недолюбливет Украину
      Іван Яковина 699
      3 грудня , 10:30 Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
      1760
      сьогодні , 19:00 Аутсайдер уже очевиден, или России не избежать снижения доли "Газпрома" на европейском рынке
      Ель Мюрид 1625
      сьогодні , 18:40 Затримання Онищенка в Німеччині: проти кого свідчитиме корумпований екснардеп
      Інна Жолобович 2960
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук