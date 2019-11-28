Ваші смакові рецептори вибухнуть від задоволення: незвичні страви від Євгена Клопотенка

Мозок буде панікувати. Мозок буде відчувати стрес. Мозок скаже, що він більше не хоче вам належати та захоче зійти на наступній зупинці. Мозку буде страшно. Мозок буде горланити як різаний та ридати. Десь буде боляче. Це варто пережити та видихнути.

І світ їжі стане для вас іншим. Я підготував для вас добірку рецептів, які ламають. Це спочатку. Вас відпустить шок і ви по-іншому почнете сприймати життя.

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1. Банани з цибулею та карі. Смажені на вершковому маслі. Зі шкіркою. З цибулею, карі, лимоном та сіллю. І це неймовірно.

2. Макарони з гречкою та грибами. Дивно, знаю. Але ж ви мені довіряєте, так? Гречка тут – це елемент, який додає структури. Її трошки, і вона твердувата. Як горішки чи насіння. І це просто геніально. Плюс класнінькі гливи, зелень та часник. Зис іс меджік.

3. Проста картопля. Але непроста. Бо запечена вона з айвою. Два контрастних смаки. Вау.

4. Оладки з кабачками та бананами. Бог створив два прикольних, але різних продукта. А я взяв і поєднав. Всесвіт аплодує. Кабачок нейтральний, але відповідає за хрумку структуру. Банан солодкий та додає тягучості. Змішуєте, смажите, на хрумкі гарячі оладки викладаєте сметану, відчуваєте щастя.

Божеволюйте із задоволенням.

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