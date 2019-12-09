Сирна запіканка з гарбузом: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

Запіканка з сиру – це завжди смачно і просто в приготуванні. Ідеальний десерт.

Повітряна текстура і дивовижний смак, який подобається і дорослим і малечі. Пропоную приготувати ніжну і повітряну запіканку з гарбузом. Повірте мені, що така гарбузово-сирна запіканка зникне зі столу за лічені хвилини і не встигене охолонути.

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Рецепт сирної запіканки з гарбузом



Фото klopotenko.com

Інгредієнти:

½ шт. гарбуз (приблизно 500 г)

400 г сир (Творог)

2 шт. яйця

2 ст. л. борошно

3 ст. л. цукор

1 ч. л. цукор ванільний

1 ст. л. вершкове масло

1 дрібка солі

1 плитка шоколаду (за бажанням)

Рецепт приготування сирної запіканки з гарбузом:

1. Гарбуз (500 г) добре помийте і обсушіть кухонним рушником. Викладіть на деко і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Потім ложкою виберіть м'якоть гарбуза в миску.

2.Додайте до м'якоті гарбуза 400 г сиру (жирність регулюйте самі), 2 яйця, 3 ст. л. цукру і 1 ч. л. ванільного цукру, дрібку солі.

3. Додайте до маси 2 ст. л. борошна. Якщо хочете надати запіканці більш ніжної структури, можете використовувати рисове борошно замість пшеничного.

4. Перебийте всі інгредієнти занурювальним блендером до однорідної кремової маси.

5. Викладіть отриману масу в форму для запікання, змащену вершковим маслом (1 ст. л.). Поставте в духовку з температурою 180 градусів на 35-40 хвилин до появи рум'яної скоринки.

6. При подачі за бажанням прикрасьте запіканку тертим шоколадом.

Готувати - просто!

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