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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Євген Клопотенко

      Сирна запіканка з гарбузом: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

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      Сирна запіканка з гарбузом / Фото з відкритих джерел

      Запіканка з сиру – це завжди смачно і просто в приготуванні. Ідеальний десерт.

      Повітряна текстура і дивовижний смак, який подобається і дорослим і малечі. Пропоную приготувати ніжну і повітряну запіканку з гарбузом. Повірте мені, що така гарбузово-сирна запіканка зникне зі столу за лічені хвилини і не встигене охолонути.

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      Рецепт сирної запіканки з гарбузом

      сирна запіканка з гарбузом
      Фото klopotenko.com

      Інгредієнти:
      ½ шт. гарбуз (приблизно 500 г)
      400 г сир (Творог)
      2 шт. яйця
      2 ст. л. борошно
      3 ст. л. цукор
      1 ч. л. цукор ванільний
      1 ст. л. вершкове масло
      1 дрібка солі
      1 плитка шоколаду (за бажанням)

      Рецепт приготування сирної запіканки з гарбузом:

      1. Гарбуз (500 г) добре помийте і обсушіть кухонним рушником. Викладіть на деко і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Потім ложкою виберіть м'якоть гарбуза в миску.

      2.Додайте до м'якоті гарбуза 400 г сиру (жирність регулюйте самі), 2 яйця, 3 ст. л. цукру і 1 ч. л. ванільного цукру, дрібку солі.

      3. Додайте до маси 2 ст. л. борошна. Якщо хочете надати запіканці більш ніжної структури, можете використовувати рисове борошно замість пшеничного.

      4. Перебийте всі інгредієнти занурювальним блендером до однорідної кремової маси.

      5. Викладіть отриману масу в форму для запікання, змащену вершковим маслом (1 ст. л.). Поставте в духовку з температурою 180 градусів на 35-40 хвилин до появи рум'яної скоринки.

      6. При подачі за бажанням прикрасьте запіканку тертим шоколадом.

      Готувати - просто!

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      Автор: Євген Клопотенко
      Теги: Новини України Публікації Food and Drinks
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