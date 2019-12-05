Смачні гарбузові кекси: легкий рецепт від Євгена Клопотенка

Сезон гарбуза – це чудовий привід порадувати маленьких ласунів м'якими, ніжними і надзвичайно ароматними гарбузовим кексами, які дуже просто готувати.

Мої племінники їх просто обожнюють і з'їдають абсолютно все. Тому я точно знаю, що це безпрограшний варіант. До того ж кекси за цим рецептом сподобаються навіть тим дітлахам, які не їдять гарбуз взагалі. Бо вони просто не зрозуміють, що входить до їх склад.

Ці кекси можна робити як солоними, додавши туди більше солі, так і солодкими – ідеальні обидва варіанти. А ще їх можна використовувати замість хліба – і теж буде надзвичайно смачно.

Час планувати: Меню на Новий рік 2020: які смаколики приготувати вдома