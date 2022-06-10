Как сообщает Нацполиция Украины, из более 20 тысяч населения в Авдеевке осталось около 3 000. Большинство из них – пожилые люди, о которых нужно заботиться. Этим частично занимаются правоохранители.

Читайте также Россияне дальше готовятся к наступлению на Славянск и хотят полного контроля над Северодонецком

Под постоянными обстрелами: ежедневные ужасы Авдеевки

Именно Нацполиция рассказала, как живет сегодня Авдеевка. Начальник сектора превенции отделения полиции №1 Роман Дводненко провел короткую экскурсию по городу, показав часть разрушений, нанесенных российской армией. Во время нее рассказал об основных функциях полиции.



Фото из разрушенной Авдеевки / Фото Нацполиция Украины

В первую очередь ведомство оказывает помощь людям. Да, недавно под утро поступил вызов – у пожилого мужчины предынсультное состояние.

"Пришлось на руках сносить пострадавшего с 4 этажа, привезли к медикам", – отметил Роман Дводненко.

Кроме того, именно они развозят гуманитарную помощь по бомбоубежищам.

Спрашиваем людей об их неотложных нуждах. Частой просьбой есть привезти лекарства,

– добавляет он.

Еще одна функция полиции – борьба с выходящими мародерами, чтобы разграбить разрушенные квартиры и магазины.



Полицейские патрулируют город / Фото Нацполиция Украины

Во время работы полицейские уже неоднократно попадали под вражеский обстрел. Россияне избивают по городу из всех видов оружия, от минометов до тяжелой огнеметной системы "Буратино" и авиабомб. Местные жители показывают большой тополь, насквозь пробитый "градом".

Сутки в Авдеевке: смотрите видео

Военные преступления России документирует оперуполномоченный сектора криминальной полиции Дмитрий Журавлев. Когда он с коллегами прибывает на место обстрела, здание, точнее то, что от него осталось, еще дымит.

Сложнее всего видеть изуродованные тела детей,

– говорит правоохранитель.

В последний раз по Авдеевке били снарядами со шрапнелью. Металлические проволочки, которыми начинены боеприпасы, пронизывают все живое и пробивают колеса автомобилей. Этот "мусор" коммунальщики героически убирают с улиц, ведь целые колеса равны жизни. Если их пробьют – полиция вовремя не прибудет на спасение, а жители – не смогут уехать из ада.

Как живет Авдеевка / Фото Национальная полиция Украины

Авдеевцы собираются, вместе готовят еду на кострах у подъездов, помогают друг другу – принести дрова, воду. Больше всего людей пугает тишина.

Оккупанты гатят по домам Авдеевки

Как рассказали в Авдеевской городской военной администрации, теперь кафиры звонят по телефону из неизвестного номера , спрашивают адрес и много ли людей находится в доме. Через несколько минут после полученного ответа этот дом накрывает вражеская артиллерия.

В ведомстве призвали не разглашать информацию о месте жительства, а также не рассказывать незнакомцам о количестве живущих рядом людей.

К теме: в МВД считают, что отбить Донбасс без захода на территорию России очень тяжело: смотрите видео