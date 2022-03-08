Постпред Украины в ООН призвал Красный Крест помочь с вывозом тысяч тел в Россию

Украинские военные продолжают тысячами уничтожать российских захватчиков. В то же время страна-агрессор не забирает тела своих погибших солдат.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Международный комитет Красного Креста помочь в вывозе трупов в РФ. Об этом он заявил во время заседания Организации Объединенных Наций.

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Дипломат объяснил, что, учитывая, что российское руководство пытается скрыть реальные потери и отрицает любые разговоры о способах возвращения тел их солдат, Украина сталкивается с кризисом.

С дополнительной опасностью в сфере здравоохранения. Речь идет о многих тысячах тел, которые разлагаются на полях Украины – о телах российских солдат,

– сказал Сергей Кислица.

Он предложил создать базу данных уничтоженных оккупантов и военнопленных на базе Центрального агентства МККК по розыску пропавших, а также оказать помощь в возвращении останков убитых захватчиков в Россию.

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