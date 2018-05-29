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Постпред России в ООН упрекнул Украину за убийство Бабченко

32 Читати новину українською
Василий Небензя
Василий Небензя / РосСМИ

Во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя вспомнил об убийстве журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Только в Киеве был убит российский журналист, гражданин России Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад", – сказал Небензя.

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Он заявил, что в Украине "убивают независимых и оппозиционных журналистов". При этом Небензя не уточнил, кого имеет в виду, и в оппозиции к кому были эти журналисты.

"Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило неоднократно ранее", – добавил постпред России.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист скончался в "скорой".

 
Теги: ООН Убийство Аркадия Бабченко Новости России Новости Украины
Источник: 24 Канал
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