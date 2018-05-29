Постпред России в ООН упрекнул Украину за убийство Бабченко
Во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя вспомнил об убийстве журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Только в Киеве был убит российский журналист, гражданин России Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад", – сказал Небензя.
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Он заявил, что в Украине "убивают независимых и оппозиционных журналистов". При этом Небензя не уточнил, кого имеет в виду, и в оппозиции к кому были эти журналисты.
"Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило неоднократно ранее", – добавил постпред России.
Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист скончался в "скорой".