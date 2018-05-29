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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Постпред Росії в ООН докорив Україні за вбивство Бабченка

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Василь Небензя
Василь Небензя / РосЗМІ

Під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник Росії при організації Василь Небензя згадав про вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Щойно в Києві був убитий російський журналіст, громадянин Росії Аркадій Бабченко. Це сталося кілька годин тому", – сказав Небензя.

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Він заявив, що в Україні вбивають незалежних та опозиційних журналістів. При цьому Небензя не уточнив, кого має на увазі, і в опозиції до кого були ці журналісти.

"Можна припустити, що українська влада звинуватить у цьому Росію. Це вже відбувалося неодноразово раніше", – додав постпред Росії.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".

 
Теги: Новини України Вбивство Аркадія Бабченка ООН Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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