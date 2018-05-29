Постпред Росії в ООН докорив Україні за вбивство Бабченка
Під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник Росії при організації Василь Небензя згадав про вбивство журналіста Аркадія Бабченка.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Щойно в Києві був убитий російський журналіст, громадянин Росії Аркадій Бабченко. Це сталося кілька годин тому", – сказав Небензя.
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Він заявив, що в Україні вбивають незалежних та опозиційних журналістів. При цьому Небензя не уточнив, кого має на увазі, і в опозиції до кого були ці журналісти.
"Можна припустити, що українська влада звинуватить у цьому Росію. Це вже відбувалося неодноразово раніше", – додав постпред Росії.
Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".
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