Неизвестный с ножом 28 апреля напал на детский сад в Китае. В результате инцидента пострадали 16 детей и 2 воспитателя.

Нападение произошло на юге Китая в городе Бейлю в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Все пострадавшие дети ходили в один частный детский сад.

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По данным Global Times, всех пострадавших госпитализировали. В тяжелом состоянии сейчас находятся 2 детей.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Правоохранителям удалось задержать нападавшего. Пока никакой информации о его мотивах не обнародовали.

Неизвестный напал на детский сад: смотрите видео

Задержание подозреваемого: смотрите видео

JUST IN - Massacre in China. Knifeman attacks kindergarten in Beiliu, China. 16 kids, 2 teachers reportedly injured. Suspect detained.pic.twitter.com/gWCnidvooR — Disclose.tv (@disclosetv) April 28, 2021

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