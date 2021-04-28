Пострадали 16 детей: в Китае мужчина с ножом напал на детсад – жуткое видео
Неизвестный с ножом 28 апреля напал на детский сад в Китае. В результате инцидента пострадали 16 детей и 2 воспитателя.
Источник:Aninews
Нападение произошло на юге Китая в городе Бейлю в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Все пострадавшие дети ходили в один частный детский сад.
Заметьте Мальчика, выпавшего из окна детсада в Запорожье, забыли воспитатели: новые детали истории
По данным Global Times, всех пострадавших госпитализировали. В тяжелом состоянии сейчас находятся 2 детей.
Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Правоохранителям удалось задержать нападавшего. Пока никакой информации о его мотивах не обнародовали.
Неизвестный напал на детский сад: смотрите видео
Задержание подозреваемого: смотрите видео
Что было раньше
- Это уже первое нападение на детский сад в Китае за последние годы.
- В 2018-м женщина напала на детский сад в городе Чунцин.
- Тогда пострадали 14 детей.
Поделиться новостью