Невідомий з ножем 28 квітня напав на дитячий садок у Китаї. Внаслідок інциденту постраждали 16 дітей та 2 вихователів.

Напад стався на півдні Китаю у місті Бейлю в Гуансі-Чжуанському автономному районі. Усі постраждалі діти ходили до одного приватного дитячого садочка.

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За даними Global Times, усіх постраждалих госпіталізували. У важкому стані наразі перебувають 2 дітей.

Поліція оперативно прибула на місце події. Правоохоронцям вдалося затримати нападника. Наразі жодної інформації про його мотиви не оприлюднили.

Невідомий напав на дитячий садок: дивіться відео

Затримання підозрюваного: дивіться відео

JUST IN - Massacre in China. Knifeman attacks kindergarten in Beiliu, China. 16 kids, 2 teachers reportedly injured. Suspect detained.pic.twitter.com/gWCnidvooR — Disclose.tv (@disclosetv) April 28, 2021

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