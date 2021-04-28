Хлопчика, який випав з вікна дитсадку у Запоріжжі, забули вихователі: нові деталі історії
У Запоріжжі 4-річний хлопчик випав з вікна дитсадку. У ЗМІ з'явилась інформація, що вихователі забули дитину та пішли на вечірню прогулянку. Хлопчик намагався достукатись до своєї групи.
Джерело:ТСН
За інформацією ЗМІ, хлопчик випав з другого поверху на очах у батьків. Вони прийшли забирати дітей додому.
Важливо У дитсадку Запоріжжя 4-річна дитина випала з вікна і травмувалася
Що відомо про інцидент
Віконний шпінгалет можна відкрити без особливих зусиль зсередини. Хлопчик, ймовірно, злякався, що батьки не зможуть забрати його з вечірньої прогулянки та він залишиться в саду. Вихователька вже побачила дитину, коли вона була на землю.
Батьки з журналістами не спілкуються. На територію дитсадку наразі заходити не можна, керівник закладу наразі не коментує інцидент.
Що загрожує виховательці
Правоохоронці розслідують справу. Якщо провину виховательки доведуть, то їй може загрожувати 5 років в'язниці. Наразі жінку відсторонили від роботи.
Що зараз із хлопчиком
- Наразі хлопчик перебуває в лікарні. На щастя, його життю нічого не загрожує.
- Малюка доставили у медзаклад з підозрою на переломи таза і хребта, але діагноз не підтвердився.
- Щоправда, у дитини є черепно-мозкова травма. Реабілітація триватиме мінімум пів року.
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