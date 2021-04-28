У Запоріжжі 4-річний хлопчик випав з вікна дитсадку. У ЗМІ з'явилась інформація, що вихователі забули дитину та пішли на вечірню прогулянку. Хлопчик намагався достукатись до своєї групи.

За інформацією ЗМІ, хлопчик випав з другого поверху на очах у батьків. Вони прийшли забирати дітей додому.

Важливо У дитсадку Запоріжжя 4-річна дитина випала з вікна і травмувалася

Що відомо про інцидент

Віконний шпінгалет можна відкрити без особливих зусиль зсередини. Хлопчик, ймовірно, злякався, що батьки не зможуть забрати його з вечірньої прогулянки та він залишиться в саду. Вихователька вже побачила дитину, коли вона була на землю.

Батьки з журналістами не спілкуються. На територію дитсадку наразі заходити не можна, керівник закладу наразі не коментує інцидент.

Що загрожує виховательці

Правоохоронці розслідують справу. Якщо провину виховательки доведуть, то їй може загрожувати 5 років в'язниці. Наразі жінку відсторонили від роботи.

Зверніть увагу! У поліції Запоріжжя 24 каналу повідомили, що не можуть коментувати деталі справи до закінчення розслідування.

Що зараз із хлопчиком