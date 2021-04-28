Мальчика, выпавшего из окна детсада в Запорожье, забыли воспитатели: новые детали истории
В Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна сада. В СМИ появилась информация, что воспитатели забыли ребенка и пошли на вечернюю прогулку. Мальчик пытался достучаться до своей группы.
Источник:ТСН
По информации СМИ, мальчик выпал со второго этажа на глазах у родителей. Они пришли забирать детей домой.
Важно В детском саду Запорожья 4-летний ребенок выпал из окна и травмировался
Что известно об инциденте
Оконный шпингалет можно открыть без особых усилий изнутри. Мальчик, вероятно, испугался, что родители не смогут забрать его с вечерней прогулки и он останется в саду. Воспитательница увидела ребенка, когда он уже был на земле.
Родители с журналистами не общаются. На территорию детсада пока заходить нельзя, директор пока не комментирует инцидент.
Что грозит воспитательнице
Правоохранители расследуют дело. Если вину воспитательницы докажут, то ей может грозить 5 лет тюрьмы. Сейчас женщину отстранили от работы.
Что сейчас с мальчиком
- Сейчас мальчик находится в больнице. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
- Малыша доставили в медучреждение с подозрением на переломы таза и позвоночника, но диагноз не подтвердился.
- Правда, у ребенка есть черепно-мозговая травма. Реабилитация продлится минимум полгода.
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