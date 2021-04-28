В Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна сада. В СМИ появилась информация, что воспитатели забыли ребенка и пошли на вечернюю прогулку. Мальчик пытался достучаться до своей группы.

По информации СМИ, мальчик выпал со второго этажа на глазах у родителей. Они пришли забирать детей домой.

Важно В детском саду Запорожья 4-летний ребенок выпал из окна и травмировался

Что известно об инциденте

Оконный шпингалет можно открыть без особых усилий изнутри. Мальчик, вероятно, испугался, что родители не смогут забрать его с вечерней прогулки и он останется в саду. Воспитательница увидела ребенка, когда он уже был на земле.

Родители с журналистами не общаются. На территорию детсада пока заходить нельзя, директор пока не комментирует инцидент.

Что грозит воспитательнице

Правоохранители расследуют дело. Если вину воспитательницы докажут, то ей может грозить 5 лет тюрьмы. Сейчас женщину отстранили от работы.

Обратите внимание! В полиции Запорожья 24 каналу сообщили, что не могут комментировать детали дела до окончания расследования.

Что сейчас с мальчиком