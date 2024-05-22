Пострадали по меньшей мере 4 женщины: полиция рассказала о мужчине, который бил женщин в Днепре

В Днепре мужчина бросался на женщин. Злоумышленника задержали, теперь он находится в руках правоохранителей.

Ранее в сети появилось видео из Днепра, на котором мужчина избивал женщин, которые проходили мимо. Несколько пострадавших обратились в полицию.

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Подробности инцидента

В пресс-службе полиции сообщили, что первое сообщение поступило в полицию около 16:00. На проспекте Дмитрия Яворницкого мужчина бросался на женщин.

На улице мужчина вел себя агрессивно, толкал, бил и бросался на женщин, которые шли по центральному проспекту,

– отметили правоохранители.

По состоянию на 22 мая в полицию обратились 4 пострадавших женщин.

Напомним, что нападения злоумышленника зафиксировали камеры Ситуационного центра города. Мужчина избивал женщин возле театра оперы и балета в Днепре.

На камеры попали 3 жестоких нападения:

В ролике, который распространяют в сети, видно, что мужчина с пакетом в руках останавливается на улице, ожидая, пока подойдет девушка, которая идет сзади. Он ставит ей подножку, а потом бьет по голове, пока та не упадет. И идет себе прочь.

Еще одну женщину он подстерег на пешеходном переходе и сразу ударил в голову. Девушка упала, а мужчина спокойно продолжил движение.

Третью девушку преступник толкнул к стене, а затем сильно ударил в лицо.

В каком состоянии пострадавшие пока неизвестно.

Мужчина нападал на женщин в Днепре: видео 18+

Дело квалифицировали как хулиганство

На розыск нарушителя сразу отправились полицейские патрули города. В итоге патрульные задержали 37-летнего мужчину недалеко от места происшествия и доставили в Днепровское районное управление полиции.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Момент задержания нападавшего: видео Нацполиции

Телеграм-канал "Днепр Оперативный" пишет, что мужчину зовут Днепр и он имеет целый ряд похожих уголовных дел. По их данным, известно о по меньшей мере десятке нападений Дмитрия на женщин в разных областях Украины. Они также предполагают, что у злоумышленника подозрение на психическое расстройство, однако это неофициальная информация.