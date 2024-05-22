Пострадали по меньшей мере 4 женщины: полиция рассказала о мужчине, который бил женщин в Днепре
Источник:Национальная полиция Украины
В Днепре мужчина бросался на женщин. Злоумышленника задержали, теперь он находится в руках правоохранителей.
Ранее в сети появилось видео из Днепра, на котором мужчина избивал женщин, которые проходили мимо. Несколько пострадавших обратились в полицию.
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Подробности инцидента
В пресс-службе полиции сообщили, что первое сообщение поступило в полицию около 16:00. На проспекте Дмитрия Яворницкого мужчина бросался на женщин.
На улице мужчина вел себя агрессивно, толкал, бил и бросался на женщин, которые шли по центральному проспекту,
– отметили правоохранители.
По состоянию на 22 мая в полицию обратились 4 пострадавших женщин.
Напомним, что нападения злоумышленника зафиксировали камеры Ситуационного центра города. Мужчина избивал женщин возле театра оперы и балета в Днепре.
На камеры попали 3 жестоких нападения:
- В ролике, который распространяют в сети, видно, что мужчина с пакетом в руках останавливается на улице, ожидая, пока подойдет девушка, которая идет сзади. Он ставит ей подножку, а потом бьет по голове, пока та не упадет. И идет себе прочь.
- Еще одну женщину он подстерег на пешеходном переходе и сразу ударил в голову. Девушка упала, а мужчина спокойно продолжил движение.
- Третью девушку преступник толкнул к стене, а затем сильно ударил в лицо.
- В каком состоянии пострадавшие пока неизвестно.
Мужчина нападал на женщин в Днепре: видео 18+
Дело квалифицировали как хулиганство
На розыск нарушителя сразу отправились полицейские патрули города. В итоге патрульные задержали 37-летнего мужчину недалеко от места происшествия и доставили в Днепровское районное управление полиции.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
Момент задержания нападавшего: видео Нацполиции
Телеграм-канал "Днепр Оперативный" пишет, что мужчину зовут Днепр и он имеет целый ряд похожих уголовных дел. По их данным, известно о по меньшей мере десятке нападений Дмитрия на женщин в разных областях Украины. Они также предполагают, что у злоумышленника подозрение на психическое расстройство, однако это неофициальная информация.