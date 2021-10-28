Активисты "приставили" охрану к больничной палате 16-летней Елизаветы. Местные телеграм-каналы обнародовать фото несовершеннолетней из медицинского учреждения.

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Пострадавшей поступают угрозы

Девушка сообщила, что ей начали поступать "угрозы физической расправой за ее показания" по делу о смертельном ДТП в Харькове. Однако от кого именно – не уточняется.

Стоит отметить, что Елизавета пока единственная среди пострадавших пришла в себя. Остальные двое 19-летний Валерий и Михаил, ехавшие в Infinity 26 октября, находятся без сознания.



Пострадавшая в ДТП в Харькове заявила, что ей угрожают / Фото "Харьков 1654"

Обратите внимание! Киевский райсуд Харькова 28 октября избрал меру пресечения 16-летнему мажору, который совершил смертельное ДТП. Несовершеннолетнего взяли под стражу без права внесения залога.

ДТП в Харькове: что известно