Активісти "приставили" охорону до лікарняної палати 16-річної Єлизавети. Місцеві телеграм-канали оприлюднити фото неповнолітньої з медичного закладу.

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Постраждалій надходять погрози

Дівчина повідомила, що їй почали надходити "погрози фізичною розправою через її свідчення" у справі про смертельну ДТП в Харкові. Однак від кого саме – не уточнюється.

Варто зазначити, що Єлизавета поки єдина серед постраждалих прийшла до тями. Інші двоє 19-річних Валерій і Михайло, які їхали в Infinity 26 жовтня, перебувають без свідомості.



Постраждала у ДТП в Харкові заявила, що їй погрожують / Фото "Харьков 1654"

Зверніть увагу! Київський райсуд Харкова 28 жовтня обрав запобіжний захід 16-річному мажору, який спричинив смертельну ДТП. Неповнолітнього взяли під варту без права внесення застави.

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