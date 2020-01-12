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      Пострадавшая от радиации Фукусима процветает: увеличилась популяция животных – видео

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      Животные в зоне Фукусимы / Скриншот с видео

      Флора и фауна в зоне японской Фукусимы, пострадавшей от радиации, восстанавливаются. Речь идет о районах, из которых отселили людей. Теперь Фукусима стала домом для многих животных разных видов.

      Так, ученые проанализировали более 267 тысяч фото дикой природы, отснятых в этих местах после аварии на АЭС. На них обнаружили 20 видов диких животных, передает Science Alert.

      Актуально: Ученые рассказали об уникальных животных в Чернобыле

      Среди них: кабаны, зайцы, макаки, ​​фазаны, лисы, енотовидные собаки и другие.

      Наши результаты являются первым свидетельством того, что многочисленные виды дикой природы пока существуют по всей зоне эвакуации Фукусимы, несмотря на наличие радиологического заражения. Виды счастливо выросли после эвакуации людей,
      – считает биолог, занимающийся изучением дикой природы, Джеймс Бисли.

      Подобно Чернобылю, в котором сейчас проживают бурые медведи, зубры, волки, рыси, лошади и более 200 видов птиц, животные также возвращаются в Фукусиму, особенно в места, где нет людей.

      Ученые разместили 120 камер в 3 зонах возле электростанции: с высоким уровнем загрязнения и отсутствием доступа человека, с промежуточным загрязнением и ограниченным доступом человека и с фоновым облучением и открытым доступом человека.

      Смотрите также: В Японии умер первый человек, который пострадал от облучения на Фукусиме

      Данные с камер дают уникальные доказательства того, что запущенность, которую несет с собой человек, имеет большее влияние на популяции животных, чем радиологическое облучение.

      Видео с животными, живущими в районе Фукусимы:

      Что произошло в Фукусиме?
      В марте 2011 года там произошла масштабная радиационная авария с большими последствиями. Вызвана она была мощным землетрясением и цунами, что привело к взрыву и утечке радиации. Зона эвакуации составляет 30 километров.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Мир животных Фукусима-1 Япония
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