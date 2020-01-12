Пострадавшая от радиации Фукусима процветает: увеличилась популяция животных – видео

Флора и фауна в зоне японской Фукусимы, пострадавшей от радиации, восстанавливаются. Речь идет о районах, из которых отселили людей. Теперь Фукусима стала домом для многих животных разных видов.

Так, ученые проанализировали более 267 тысяч фото дикой природы, отснятых в этих местах после аварии на АЭС. На них обнаружили 20 видов диких животных, передает Science Alert.

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Среди них: кабаны, зайцы, макаки, ​​фазаны, лисы, енотовидные собаки и другие.

Наши результаты являются первым свидетельством того, что многочисленные виды дикой природы пока существуют по всей зоне эвакуации Фукусимы, несмотря на наличие радиологического заражения. Виды счастливо выросли после эвакуации людей,

– считает биолог, занимающийся изучением дикой природы, Джеймс Бисли.

Подобно Чернобылю, в котором сейчас проживают бурые медведи, зубры, волки, рыси, лошади и более 200 видов птиц, животные также возвращаются в Фукусиму, особенно в места, где нет людей.

Ученые разместили 120 камер в 3 зонах возле электростанции: с высоким уровнем загрязнения и отсутствием доступа человека, с промежуточным загрязнением и ограниченным доступом человека и с фоновым облучением и открытым доступом человека.

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Данные с камер дают уникальные доказательства того, что запущенность, которую несет с собой человек, имеет большее влияние на популяции животных, чем радиологическое облучение.

Видео с животными, живущими в районе Фукусимы:

Что произошло в Фукусиме?

В марте 2011 года там произошла масштабная радиационная авария с большими последствиями. Вызвана она была мощным землетрясением и цунами, что привело к взрыву и утечке радиации. Зона эвакуации составляет 30 километров.