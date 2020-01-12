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      Постраждала від радіації Фукусіма процвітає: збільшилась популяція тварин – відеодоказ

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      Тварини в зоні Фукусіми / скріншот із відео

      Флора та фауна у зоні японської Фукусіми, що потерпіла від радіації, відновлюються. Йдеться про райони, з яких відселили людей. Тепер Фукусіма стала домівкою для багатьох тварин різних видів.

      Так, вчені проаналізували понад 267 тисяч фото дикої природи, відзнятих у цих місцях після аварії на АЕС. На них виявили 20 видів диких тварин, передає Science Alert.

      Актуально: Вчені розповіли про унікальних тварин у Чорнобилі

      Серед них – кабани, зайці, макаки, фазани, лиси, єнотоподібні собаки тощо.

      Наші результати є першим свідченням того, що численні види дикої природи наразі існують по всій зоні евакуації Фукусіми, не зважаючи на наявність радіологічного зараження. Види щасливо зросли після евакуації людей,
      – вважає біолог, що займається вивченням дикої природи, Джеймс Біслі.

      Подібно до Чорнобиля, у якому зараз проживають бурі ведмеді, зубри, вовки, рисі, коні Пржевальського та понад 200 видів птахів, тварини також повертаються до Фукусіми, особливо в місця, де немає людей.

      Вчені розмістили 120 камер у 3 зонах біля електростанції: з найвищими рівнем забруднення й відсутністю доступу людини, з проміжним забрудненням й обмеженим доступом людини та з фоновим опроміненням та відкритим доступом людини.

      Дивіться також: В Японії померла перша людина, яка постраждала від опромінення на Фукусімі

      Дані з камер дають унікальні докази того, що занедбаність, яку несе з собою людина, має більший вплив на популяції тварин, ніж радіологічне опромінення.

      Відео з тваринами, що живуть в районі Фукусіми: 

      Що сталося у Фукусімі? У березні 2011 року там трапилась масштабна радіаційна аварія з чималими наслідками. Спричинена вона була потужним землетрусом та цунамі, що викликали вибух та витік радіації. Зона евакуації становить 30 кілометрів.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Світ тварин Японія Фукусіма-1
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