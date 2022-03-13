Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире 24 канала. Следует отметить, что в области также похитили мэра Мелитополя – Ивана Федорова и Днепрорудного – Евгения Матвеева.
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По словам Старуха, из-за похищения в области создают специальный Центр, который в сотрудничестве с Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой обобщит всю эту информацию.
У нас похищают активистов. Ольга Гайсумова вчера была похищена в Мелитополе. Нам поступают сигналы о десятках похищенных активистов по всей области,
– рассказал глава ОВА.
Глава Запорожской ОВА рассказал о ситуации в области: смотрите видео