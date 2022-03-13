Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі 24 каналу. Варто зауважити, що в області також викрали міського голову Мелітополя – Івана Федорова та Дніпрорудного – Євгена Матвєєва.

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За словами Старуха, через викрадення в області створюють спеціальний Центр, який у співпраці з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою узагальнить усю цю інформацію.

У нас викрадають активістів. Ольга Гайсумова вчора була викрадена у Мелітополі. Нам надходять сигнали про десятки викрадених активістів по усій області,

– розповів голова ОВА.

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