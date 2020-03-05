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      Потенциальный генпрокурор Ионушас похвалил Рябошапку за реформу прокуратуры

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      Народный депутат Сергей Ионушас, которого "Слуга народа" называет своим фаворитом на пост генпрокурора, заявил о своей благосклонности к реформе прокуратуры, которую проводил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. В то же время он отметил необходимость параллельно вести активную правоохранительную деятельность.

      В ходе реформирования часто возникает вопрос о процессуальном руководстве прокуратуры в уголовных производствах, подчеркнул Сергей Ионушас в комментарии журналистке "Радио Свобода".

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      Я полностью поддерживаю необходимость проведения реформы и обновления как руководящего состава, так и в целом состава прокуратуры. То есть те месседжи, которые были наработаны Русланом Рябошапкой и всей нашей командой, они хранятся, они неизменны,
      – заверил нардеп.

      Поэтому он убежден, что курс на реформу прокуратуры будет неизменным даже после смены генпрокурора. Впрочем, отметил он, необходимо сохранять баланс относительно не только реформирования, но и практической деятельности прокуратуры.

      "То есть вместе с реформой надо думать и о практических задачах. Например, в исполняющей обязанности председателя ГБР Ирины Венедиктовой возникли вопросы о наличии процессуальных руководителей по делам. Она озвучила, что их нет. То есть в первую очередь нужно решить вопрос о ежедневной практической работе процессуальных руководителей", – сказал Сергей Ионушас.

      Резюмируя, он подчеркнул, что реформа не является самоцелью. Мол, прежде должно быть выполнение функций прокуратуры как органа правосудия, а реформа – лишь средство эффективной деятельности.

      Смена генерального прокура Украины: коротко

      Отставку Руслана Рябошапки инициировали народные депутаты, которые собрали подписи за объявление ему недоверия. Позже во время внеочередного заседания в четверг, 5 марта, Рада поддержала его отставку.

      Перед этим народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что фаворитом фракции на замену Рябошапке является именно Сергей Ионушас. Хотя, подчеркнул он, возможны и другие кандидатуры.

      Кто такой Сергей Ионушас?
      Сергей Ионушас – народный депутат Украины 9 созыва от фракции "Слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

      Ему 39 лет, а родился он в российском Санкт-Петербурге в 1979 году. До депутатства был адвокатом и руководителем юридической фирмы "Гелон".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Офис генпрокурора Руслан Рябошапка Новости политики Слуга народа Сергей Ионушас
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