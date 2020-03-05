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      Потенційний генпрокурор Іонушас похвалив Рябошапку за реформу прокуратури

      - Читать новость на русском
      Іонушас: Реформа прокуратури була правильною, але разом з нею орган мав би виконувати свої функції / фото з фейсбуку

      Народний депутат Сергій Іонушас, якого "Слуга народу" називає своїм фаворитом на пост генпрокурора, заявив про свою прихильність до реформи прокуратури, яку провадив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. Водночас він наголосив на необхідності паралельно вести активну правоохоронну діяльність.

      У ході реформування часто виникає питання щодо процесуального керівництва прокуратури у кримінальних провадженнях, підкреслив Сергій Іонушас у коментарі журналістці "Радіо Свобода".

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      Я повністю підтримую необхідність проведення реформи і оновлення як керівного складу, так і загалом складу прокуратури. Тобто ті меседжі, які були напрацьовані Русланом Рябошапкою і всією нашою командою, вони зберігаються, вони незмінні,
      – запевнив нардеп.

      Відтак він висловив переконання, що курс на реформу прокуратури буде незмінним навіть після зміни генпрокурора. Втім, наголосив він, необхідно зберігати баланс щодо не лише реформування, а й практичної діяльності прокуратури.

      "Тобто разом з реформою треба думати і про практичні завдання. Наприклад, у виконуючої обов'язки голови ДБР Ірини Венедіктової виникли питання щодо наявності процесуальних керівників у справах. Вона озвучила, що їх немає. Тобто першочергово потрібно вирішити питання про щоденну практичну роботу процесуальних керівників", – сказав Сергій Іонушас.

      Резюмуючи, він наголосив, що реформа не є самоціллю. Мовляв, передовсім має бути виконання функцій прокуратури як органу правосуддя, а реформа – лише засіб ефективної діяльності.

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      Відставку Руслана Рябошапки ініціювали народні депутати, які зібрали підписи за оголошення йому недовіри. Опісля під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, Рада підтримала його відставку.

      Перед цим народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що фаворитом фракції на заміну Рябошапці є саме Сергій Іонушас. Хоча, підкреслив він, можливі й інші кандидатури.

      Хто такий Сергій Іонушас?Сергій Іонушас – народний депутат України 9 скликання від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

      Йому 39 років, а народився він у російському Санкт-Петербурзі у 1979 році. До депутатства був адвокатом та керівником юридичної фірми "Гелон".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Верховна Рада Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Новини політики Слуга народу Сергій Іонушас
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