Придет ли в Украину потепление в феврале: что говорят синоптики
- В Украине ожидается похолодание в первые дни февраля, после 4 февраля будут уточнять данные по температурам.
- В течение месяца температура может превышать климатическую норму на 1,5 градуса, несмотря на начальные морозы.
Сейчас в Украине ожидается тенденция к снижению температур в первые дни месяца. Впрочем, в течение месяца синоптики предусматривают показатели выше климатической нормы.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Будет ли потепление?
Наталья Птуха сообщила, что по предварительным данным, морозы в Украине продлятся как минимум до 4 февраля включительно, но с 5 февраля возможна перестройка синоптических процессов, и синоптики будут уточнять эти данные.
Впрочем, пока предпосылок для повышения температуры нет.
Прогноз, который мы закладываем в свои планы, это ближайшие 5 суток, а у нас пока как раз таки ожидается тенденция к снижению температур в первые дни месяца,
– рассказала она.
В целом температура воздуха в этом месяце, как ожидается будет в пределах нормы, а иногда будет превышать норму на 1,5 градуса, несмотря на то, что начало февраля будет сопровождаться значительными морозами на территории Украины.
Какой будет погода?
Ранее также предупреждали, что в течение ближайших суток погода в Украине будет разнообразной. Временное потепление закончится, и уже вскоре холод ударит с новой силой из-за поступления к нам антициклона.
Несмотря на морозы, в южной и восточной частях в ночное время температура воздуха может составлять в пределах от 8 до 14 градусов мороза, днем она будет несколько выше и колебаться в диапазоне от 2 до 8 градусов мороза.