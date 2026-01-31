Придет ли в Украину потепление в феврале: что говорят синоптики

Сейчас в Украине ожидается тенденция к снижению температур в первые дни месяца. Впрочем, в течение месяца синоптики предусматривают показатели выше климатической нормы.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Будет ли потепление?

Наталья Птуха сообщила, что по предварительным данным, морозы в Украине продлятся как минимум до 4 февраля включительно, но с 5 февраля возможна перестройка синоптических процессов, и синоптики будут уточнять эти данные.

Впрочем, пока предпосылок для повышения температуры нет.

Прогноз, который мы закладываем в свои планы, это ближайшие 5 суток, а у нас пока как раз таки ожидается тенденция к снижению температур в первые дни месяца,

– рассказала она.

В целом температура воздуха в этом месяце, как ожидается будет в пределах нормы, а иногда будет превышать норму на 1,5 градуса, несмотря на то, что начало февраля будет сопровождаться значительными морозами на территории Украины.

Какой будет погода?