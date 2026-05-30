Когда потепление вернется в Украину: синоптик назвала даты повышения температур

В конце недели, то есть уже с 31 мая, в Украине ожидается изменение погодных условий, которое принесет постепенное потепление. Впрочем, повышение температуры будет умеренным и не приведет к резкому возвращению настоящей жары.

Соответствующую информацию в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда потеплеет в Украине?

Наталья Птуха отметила, что 1 июня существенных изменений не ожидается. По ее словам, ночью температура воздуха несколько возрастет и составит от 9 до 15 градусов тепла, но дневные максимумы останутся в пределах от 16 до 22 градусов тепла.

В то же время погодные условия будут оставаться неустойчивыми, в частности 31 мая и 1 июня, по данным представительницы Укргидрометцентра, по территории страны все еще сохранятся кратковременные дожди, которые местами будут в сопровождении грозы.

Она рассказала, что только после 1 июня ожидаются предпосылки для повышения атмосферного давления, что может привести к уменьшению количества осадков, увеличение прояснений и постепенного повышения температуры воздуха.

Если 1 июня у нас еще днем будет +16...+22 градуса, то в дальнейшем где-то ожидается повышение на еще минимум 3 – 5 градусов – как в дневное, так и в ночное время,

– отметила специалист.

По ее словам, более заметное улучшение погодных условий возможно ориентировочно в середине следующей недели. В то же время Наталья Птуха отметила, что дальнейшее развитие синоптической ситуации еще потребует уточнений.

Какой будет погода до этого?

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что еще до конца мая на территории Украины температура в большинстве регионов будет на ориентировочно 5 – 10 градусов ниже климатической нормы из-за влияния циклона и прохладного воздуха.

Несмотря на то, что сейчас на территории Украины фиксируют несколько прохладнее условия, чем это было в течение предыдущих дней, серьезных снижений вплоть до заморозков по состоянию на сейчас не ожидается, поскольку нет соответствующих предпосылок.