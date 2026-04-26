Когда в Украину придет тепло: синоптик назвала сроки возможного улучшения погоды

Последний месяц весны может принести по Украине постепенное потепление. Впрочем, говорить об установлении тепла в начале мая пока преждевременно.

Об этом сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью для РБК-Украина.

Когда придет потепление?

Наталья Птуха рассказала, что прогностические модели пока дают разные варианты развития событий, поэтому делать точные выводы пока сложно. Но, по ее словам, с мая ожидается общая тенденция к постепенному потеплению.

Конечно, тенденция где-то там уже с мая – должна быть на постепенное повышение температуры. Но пока таких резких каких-то изменений даже в первые дни мая мы не ожидаем,

– рассказала она.

По ее словам, пока спрогнозировать, как изменится погода после ориентировочно 5 мая, сложно. Заметим, что очевидно синоптики Укргидрометцентра будут уточнять в дальнейшем, как будут меняться процессы в атмосфере.

Как ухудшится погода вскоре?

По данным Укргидрометцентра, в Украине выпадут умеренные, одновременно в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях значительные осадки в виде дождя. Более того, также синоптики предупреждают о грозах.

Согласно обнародованной информации, местами возможен град и сильные шквалы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем будет от 14 до 19 градусов тепла.

В Винницкой, а также северных и западных регионах ожидается от 8 до 13 градусов тепла. Также 27 апреля в восточных, днем и в северных и местами в центральных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

В ночные часы возможны заморозки 0 – 3 градусов. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 6 до 11 градусов тепла, в южной части ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов.

В дневное время столбики термометров будут показывать от 10 до 15 градусов тепла. Еще 27 апреля сохранятся порывы северо-западного ветра, 26 апреля в большинстве западных областей местами будет до 25 метров в секунду.

Что также прогнозируют синоптики?