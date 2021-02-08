Уже сам факт поездки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в российскую столицу воспринимался наблюдателями как настоящая политическая сенсация. Далее читайте на украинском.

Європейські чиновники такого рівня не відвідували Москву ось уже чотири роки і ця відсутність контактів однозначно вказувала на значне охолодження відносин між ЄС і Росією після анексії Криму і початку війни на Донбасі.

Читайте також В ЄС різко засудили вислання дипломатів з Росії: Боррель відвідав Москву

Чому Боррель поїхав до Росії?

Але і зараз Жозеп Боррель відправився в Москву не від хорошого життя. Приводом для його візиту стало затримання російського опозиціонера Олексія Навального і репресії проти мирних демонстрантів. Напередодні візиту Боррель назвав події у Росії "нижньою точкою" для взаємин між Євросоюзом і Росією.

У статті, яка була опублікована у день відльоту Борреля до Москви, дипломат зазначав, що "відносини між ЄС і Росією погіршуються за останнє десятиліття, і, особливо після незаконної анексії Росією Криму та Севастополя в 2014 році вони характеризувалися відсутністю довіри".

"Отруєння Олексія Навального, його арешт і подальше засудження, а також арешт тисяч демонстрантів за останні дні є болючим нагадуванням про скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства і незалежних голосів у країні. Дії Росії в останні роки не відповідають її зобов'язанням ані як члена Ради Європи, ані як держави-учасниці ОБСЄ".

І, тим не менш, Боррель вирішив спробувати – хоча б уже для того, щоб у країн ЄС було чітке розуміння того, як діяти у майбутньому, чи здатні у Кремлі прислухатися до критики і зробити з неї висновки, або доведеться посилювати санкційну політику. Що є тим більш важливим на тлі тієї позиції щодо дій Москви, яку займає нова американська адміністрація.

Навіть у самому ЄС спроба Борреля була сприйнята однозначно. Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау порадив главі європейської дипломатії перед поїздкою до Москви відвідати Київ, обговорити дії з подолання наслідків російської агресії. І Боррель дійсно провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою – ця розмова продемонструвала солідарність Києва і Брюсселя.

Зверніть увагу! Посол України звинуватив німецького президента у перекручуванні історії: причина

У Росії тактовність Борреля явно не оцінили

Але у російській столиці тактовність Борреля явно не оцінили. Уже спільна пресконференція голови європейської дипломатії і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова показали, що у Москві хочуть використати приїзд Борреля для того, щоб продемонструвати правильність російської позиції і недолугість позиції європейців.

Лавров не йшов від обговорення гострих тем. Він торкнувся і української проблематики, і затримання та отруєння Олексія Навального, і репресії силовиків. Але – тільки для того, щоб підкреслити: Росія не збирається прислухатися до критики. Це Україна не хоче виконувати Мінські угоди. Це Навальний хоче боротися проти власної країни. Це демонстранти нападають на поліцейських. І реакцію "гуманної" російської поліції навіть і порівнювати не можна з тим, як діють правоохоронці в країнах Заходу. Про те, що якраз у день перебування Жозепа Борреля у Москві російське зовнішньополітичне відомство ухвалило рішення вислати з Росії трьох дипломатів країн Євросоюзу (нібито за участь в акціях опозиції), я навіть й не згадую. Хоча це найкращий доказ російської "конструктивності" – найкращий за тисячу слів.

Не знаю, що очікував почути від свого російського колеги Жозеп Боррель. Можливо, у нього не було ніяких ілюзій. Але, тим не менш, дипломат сподівався, що така відверта розмова допоможе з "багатоаспектним підходом" у відносинах між ЄС і Росією, про який він говорив напередодні візиту. Цей підхід, за словами Борреля "включає вибіркову взаємодію з питань, що відповідають інтересам ЄС, а також встановлення контактів із російським громадянським суспільством і його підтримку".

Рекомендуємо! Крим особливого режиму: що придумала Росія?

Питання тільки в тому, чи є можливою така взаємодія, якщо немає порозуміння з фундаментальних ціннісних питань, і яким може бути діалог із громадянським суспільством, якщо його представники сидять по тюрмах і колоніях?