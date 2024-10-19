Когда будет потепление и ждать ли еще +20 градусов и более, накануне в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Потепление в Украине

В Укргидрометцентре предупредили, что ночью 20 октября в западных, северных и центральных областях еще будут сильные заморозки в воздухе, в частности, 0 – -5 градусов.

Между тем в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса.

Наталья Птуха рассказывала, что такая прохладная погода с ночными заморозками будет удерживаться до 20 – 21 октября. Изменится конфигурация воздушных потоков и в Украину поступит несколько теплее воздушная масса, чем та, что есть сейчас.

Также может измениться ветер, потому что мы сместимся в другую часть этого антициклона. И он принесет немного теплый воздух.

Поэтому надеемся, что где-то 21 – 22 октября заморозки будут отходить. Хотя, конечно, высоких значений температуры в ночные часы все равно не ожидаем – будет в пределах +2 – +7 градусов. Но надеемся, что уже по крайней мере без заморозков, а если они будут, то только на поверхности почвы и достаточно локально,

– сказала синоптик.

В то же время отметила, что дневные максимумы нас могут даже порадовать в эти дни. Мол, воздух еще может прогреваться до +15 градусов.

По крайней мере 23 – 24 октября будет такая более комфортная погода. Разве еще по южным областям до +18 градусов на часок где-то может прогреться воздух. Максимум приходится на полдень. Но не более,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Эксперт также добавила, в целом это все равно будет поле высокого давления, более солнечная погода, достаточно комфортно.

"Бабьим летом это не назовешь, но можно отметить, что это немножко комфортная октябрьская погода. Будет спокойно", – подытожила синоптик Укргидрометцентра.