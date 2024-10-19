Коли буде потепління та чи чекати ще +20 градусів і більше, напередодні в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Потепління в Україні

В Укргідрометцентрі попередили, що вночі 20 жовтня у західних, північних і центральних областях ще будуть сильні заморозки в повітрі, зокрема, 0 – -5 градусів.

Тим часом в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси.

Наталія Птуха розповідала, що така прохолодна погода з нічними заморозками буде утримуватися до 20 – 21 жовтня. Зміниться конфігурація повітряних потоків і до України надійде дещо тепліша повітряна маса, ніж та, що є зараз.

Також може змінитися вітер, бо ми змістимося в іншу частину цього антициклону. І він принесе трохи тепліше повітря.

Тому сподіваємося, що десь 21 – 22 жовтня заморозки будуть відходити. Хоча, звичайно, високих значень температури в нічні години все одно не очікуємо – буде в межах +2 – +7 градусів. Але сподіваємося, що вже принаймні без заморозків, а якщо вони будуть, то тільки на поверхні ґрунту і досить локально,

– сказала синоптикиня.

Водночас зазначила, що денні максимуми нас можуть навіть порадувати в ці дні. Мовляв, повітря ще може прогріватися до +15 градусів.

Принаймні 23 – 24 жовтня буде така більш комфортна погода.Ні. Хіба ще по південних областях до +18 градусів на годинку десь може прогрітися повітря. Максимум припадає на полудень. Але не більше,

– наголосила Наталія Птуха.

Експертка також додала, загалом це все одно буде поле високого тиску, більш сонячна погода, досить комфортно.

"Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що це трошки комфортна жовтнева погода. Буде спокійно", – підсумувала синоптикиня Укргідрометцентру.