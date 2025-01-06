Аномальное тепло в январе: когда и где еще пригреет до +17 градусов

Уже в ближайшие дни на территорию Украины начнет активно поступать теплый и влажный воздух средиземноморского происхождения. Температура воздуха ощутимо возрастет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Потепление в январе 2025 года

На этой неделе температура воздуха в Украине существенно повысится. Иногда будут осадки, преимущественно в виде дождя и мороси, впрочем, иногда с мокрым снегом.

Не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах,

– отметил Кибальчич.

В понедельник, 6 января, ночью на Западе, днем также на Севере и местами в центральных областях снег с переходом и дождь и ледяную крупу. Также возможен гололед, на дорогах гололедица.

Ночью -2 – -7 градусов, днем 0 – +5, на юге и Прикарпатье до +7. Прохладнее всего на севере Левобережья, в частности, -5 – -10 градусов и -3 – +2 соответственно.

Во вторник, 7 января, преимущественно без осадков. Только ночью на Северо-Востоке снег и мокрый снег, местами гололедица. На Западе туман.

Ночью -1 – -+4 градуса, днем +3 – +8, но в южных и западных областях местами до +11 градусов.

В среду, 8 января, ночью на Западе, днем также на Севере, Северо-Востоке и в центральных областях дожди. В Карпатах – с мокрым снегом. Местами в Украине туман.

Ночью +1 – +6 градусов, днем +3 – +8. Однако в центральных и южных областях +9 – +14 градусов.

В четверг, 9 января, на Западе местами небольшой мокрый снег, туман и дождь. На остальной территории – преимущественно без осадков. В западных областях также местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью -2 – +3, днем +4 – +9. В центральных и западных областях +8 – +13.

В пятницу, 10 января, на Западе ожидаются небольшие дожди. На остальной территории – без существенных осадков. Ночью +2 – +7, днем +8 – +13. В оккупированном Крыму местами +14 – +16 градусов.

В субботу, 11 января, ночью на Западе дождь с переходом в снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Днем дожди с мокрым снегом также в северных, местами южных и центральных регионах. На Левобережье без существенных осадков.

В течение суток в западных областях -1 – +4 градуса. На остальной территории ночью +2 – +7, днем +6 – +11. Однако в Крыму даже +12 – +17. Тем временем в Карпатах в течение суток -1 – -6 градусов.

В воскресенье, 12 января, ночью дожди с мокрым снегом ожидаются в южных, центральных и северных областях. Днем небольшой дождь на Северо-Востоке. В остальных регионах без существенных осадков.

Температура воздуха на Западе и Севере ночью -4 – +1 градус, днем -1 – +4. Между тем на остальной территории +2 – +7 и +3 – +8 соответственно. Только в оккупированном Крыму и Приазовье местами еще до +10 градусов.