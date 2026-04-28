Какую погоду принесет начало мая, и когда потеплеет в Украине: прогноз синоптика

Начало текущей недели принесло на территорию Украины прохладные условия и ночные заморозки. Но в первые дни мая ситуация несколько стабилизируется, дневные максимумы частично повысятся.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для Meteoprog.

Какая погода будет в начале мая?

Ночью в пятницу, 1 мая, на крайнем западе страны прогнозируют незначительные, а местами умеренные осадки в виде дождя. Аналогичную ситуацию предусматривают днем для северных, восточных и некоторых центральных областей.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, но на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки – 0...-3 градусов.

В дневные часы столбики термометров повысятся и будут показывать +10...+16 градусов. Уже в субботу, 2 мая, осадков станет меньше, установится сухая погода. Но в Приазовье и восточных областях возможны дожди в дневное время.

Ветер будет двигаться северным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе будут заморозки 0...-3 градусов.

Днем температура воздуха составит +12...+17 градусов, несколько прохладнее условия предусматривают для северо-восточной части, там ожидается всего до +10 градусов. В воскресенье, 3 мая, существенных осадков не будет.

Только в Приазовье и Крыму возможны осадки в виде дождя днем. Ветер будет двигаться переменными направлениями и со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать +2...+7 градусов.

Но на поверхности почвы местами будут возникать заморозки в пределах 0...-3 градусов. Днем синоптик прогнозирует повышение до +15...+20 градусов. В то же время на крайнем западе воздух прогреется до +22 градусов.

