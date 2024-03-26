Жара в марте: где и когда может пригреть вплоть до +26

В Украине до конца марта ожидается неустойчивая погода с осадками и колебаниями атмосферного давления. Интересно, еще температура воздуха сохранится высокой. Более того, даже возможны новые рекорды.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт сказал, где именно и когда уже в марте может пригреть почти до +30 градусов.

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Температурные рекорды

Кибальчич писал, что из-за изменения синоптических процессов над большей частью Европы, на этой неделе ожидается развитие циклональной деятельности и активизация атмосферных фронтов.

Благодаря большому участку низкого давления и преобладание влажных юго-западных воздушных потоков, пройдут дожди. Кое-где осадки в Украине будут интенсивными. Также в отдельных районах возможны грозы и порывистый ветер.

Интересно, что температурный фон сохранится аномально высоким. А на выходных даже возможны рекордные показатели дневной температуры в большинстве областей.

Так, в субботу 30 марта, осадки не предвидятся. Ночью уже 4 – 9 тепла, днем 15 – 20 градусов. В западных, центральных и южных областях местами до +25.

В воскресенье, 31 марта, сохранится погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью 6 – 11 тепла, днем 18 – 23 градуса.

В южных и местами центральных областях, а также в центральных районах Крыма 24 – 26 градусов тепла,

– отметил Кибальчич.