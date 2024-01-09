Правда, как говорят синоптики, не столь интенсивно, как в начале недели. Итак, какой будет погода в ближайшие дни, жители каких регионов могут почувствовать потепление, – рассказывает 24 Канал.

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Холод ненадолго отступит

В среду морозы в Украине несколько ослабеют. При этом на Востоке все же сохранится морозная погода – ночью температура воздуха будет минус 11 – 15 градусов.

В четверг, 11 января, повсюду будут идти осадки, снег местами будет переходить в мокрый снег.



В Украине ожидают плюсовую температуру / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Итак, 11 января морозы немного ослабеют, и в ночные часы уже будет минус 2 градуса, а днем от минус 3 и даже до 2 градусов тепла. В то же время, если проанализировать прогноз на следующие дни, понятно, что Украине предстоит новая волна холода. Так, уже на следующий день – 12 января состоится снова понижение температуры, которое продлится 13 января.

Детальнее о потеплении: какие регионы его ощутят

На Западе ночью будет холодно. Во Львове, Хмельницком, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске и Черновцах прогнозируют минус 7 – 10 градусов. В Ровно ночью – до минус 12.

Только в Закарпатье более или менее комфортны минус 2. Днем в регионе возможны колебания температуры от минус 3 до плюс 2.

Жители Восточных областей будут и дальше охвачены холодом. Регион засыпает снегом. В Харькове, Донецке, Луганске, Краматорске и Северодонецком мороз будет достигать отметки минус 13.

В Южном регионе будет преобладать атмосферный фронт, принесший дожди со снегом. Их ожидают в Запорожье и Бердянске. Ночью в этих регионах ожидается до 12 градусов мороза. Днем столбики термометров в Херсоне, Одессе и Николаеве покажут ноль, плюс 1. В Бердянске западный ветер ускорится до девяти метров в секунду.

По Северу – ожидают минус 14 ночью. Днем заметно потеплеет, возможен снег, местами мокрый. Температура воздуха будет либо на нулю, либо будет достигать плюс 2.