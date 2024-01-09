Правда, как говорят синоптики, не столь интенсивно, как в начале недели. Итак, какой будет погода в ближайшие дни, жители каких регионов могут почувствовать потепление, – рассказывает 24 Канал.
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Холод ненадолго отступит
В среду морозы в Украине несколько ослабеют. При этом на Востоке все же сохранится морозная погода – ночью температура воздуха будет минус 11 – 15 градусов.
В четверг, 11 января, повсюду будут идти осадки, снег местами будет переходить в мокрый снег.
В Украине ожидают плюсовую температуру / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Детальнее о потеплении: какие регионы его ощутят
На Западе ночью будет холодно. Во Львове, Хмельницком, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске и Черновцах прогнозируют минус 7 – 10 градусов. В Ровно ночью – до минус 12.
Только в Закарпатье более или менее комфортны минус 2. Днем в регионе возможны колебания температуры от минус 3 до плюс 2.
Жители Восточных областей будут и дальше охвачены холодом. Регион засыпает снегом. В Харькове, Донецке, Луганске, Краматорске и Северодонецком мороз будет достигать отметки минус 13.
В Южном регионе будет преобладать атмосферный фронт, принесший дожди со снегом. Их ожидают в Запорожье и Бердянске. Ночью в этих регионах ожидается до 12 градусов мороза. Днем столбики термометров в Херсоне, Одессе и Николаеве покажут ноль, плюс 1. В Бердянске западный ветер ускорится до девяти метров в секунду.
По Северу – ожидают минус 14 ночью. Днем заметно потеплеет, возможен снег, местами мокрый. Температура воздуха будет либо на нулю, либо будет достигать плюс 2.