Щоправда, як кажуть синоптики, не так інтенсивно, як на початку тижня. Тож, якою буде погода найближчими днями, жителі яких регіонів можуть відчути потепління, – розповідає 24 Канал.

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Холод ненадовго відступить

У середу морози в Україні дещо ослабнуть. При цьому на Сході все ж збережеться морозна погода – вночі температура повітря становитиме мінус 11 – 15 градусів.

У четвер, 11 січня, всюди йтимуть опади, сніг місцями переходитиме у мокрий сніг.



В Україні очікують плюсову температуру / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Тож, 11-го січня морози трохи послабшають, і в нічні годині вже буде мінус 2 градуси, а вдень від мінус 3 і навіть до 2 градусів тепла. Водночас, якщо проаналізувати прогноз на наступні дні, зрозуміло, що Україну чекає нова хвиля холоду. Так, уже наступного дня – 12 січня відбудеться знову зниження температури, яке продовжиться 13 січня.

Детальніше про потепління: які регіони його відчують

На Заході уночі буде холодно. У Львові, Хмельницькому, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську та Чернівцях прогнозують мінус 7 – 10 градусів. У Рівному вночі – до мінус 12.

Тільки на Закарпатті більш-менш комфортні мінус 2. Вдень у регіоні можливі коливання температури від мінус 3 до плюс 2.

Жителі Східних областей будуть і надалі окутані холодом. Регіон засипле снігом. У Харкові, Донецьку, Луганську, Краматорську та Сєвєродонецьку мороз сягатиме позначки мінус 13.

У Південному регіоні переважатиме атмосферний фронт, який принесе дощі зі снігом. Їх очікують у Запоріжжі та Бердянську. Вночі у цих регіонах очікують до 12 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів у Херсоні, Одесі та Миколаєві покажуть нуль, плюс 1. Відмітимо, що у Бердянську західний вітер прискориться до дев'яти метрів на секунду.

Щодо Півночі – очікують мінус 14 уночі. Вдень помітно потепліє, можливий сніг, місцями – мокрий. Температура повітря буде або на нулю, або ж сягатиме плюс 2.