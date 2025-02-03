Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Associated Press.

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Сколько людей потеряла КНДР на Курщине и сколько может привезти еще

По словам президента, Россия привезла 12 тысяч северокорейских солдат, 4 тысячи из них уже погибли.

Не знаю их последние потери на сегодня. Но они потеряли боеспособность этого первого "пакета" северных корейцев,

– заявил Зеленский.

Он уточнил: солдаты КНДР не знают, куда едут, и воюют против страны, в которой они никогда не были. И КНДР, и Россия относятся к своим бойцам как к ресурсу, который можно отправлять траншами.

"Это пакет, это не люди", – подчеркнул гарант.

Оккупанты могут привезти еще 20 – 25 тысяч корейцев. Пока они не приехали.

Мы видели три бригады северокорейцев. Одна была уничтожена, как я вам сказал, 4 тысячи, а две имеют потери,

– добавил лидер государства.

В конце Зеленский сказал: Украина понимает, что контингент КНДР может делать дальше, и готовится к его шагам. Киеву известно, где и когда могут быть наступательные действия солдат Кима.