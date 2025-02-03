Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Associated Press.

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Скільки людей втратила КНДР на Курщині та скільки може привезти ще

За словами президента, Росія привезла 12 тисяч північнокорейських солдатів, 4 тисячі з них уже загинули.

Не знаю їхні останні втрати на сьогодні. Але вони втратили боєздатність цього першого "пакету" північних корейців,

– заявив Зеленський.

Він уточнив: солдати КНДР не знають, куди їдуть, і воюють проти країни, в якій вони ніколи не були. І КНДР, і Росія ставляться до своїх бійців як до ресурсу, який можна відправляти траншами.

"Це пакет, це не люди", – наголосив гарант.

Окупанти можуть привезти ще 20-25 тисяч корейців. Поки що вони не приїхали.

Ми бачили три бригади північнокорейців. Одна була знищена, як я вам сказав, 4 тисячі, а дві мають втрати,

– додав лідер держави.

Насамкінець Зеленський сказав: Україна розуміє, що контингент КНДР може робити далі, і готується до його кроків. Києву відомо, де та коли можуть бути наступальні дії солдатів Кіма.