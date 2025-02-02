Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю для Associated Press.

До теми Якщо Захід припинить допомогу: Зеленський спрогнозував, наскільки ослабне Україна

Що відомо про атаку командного пункту ворога у Курській області

Володимир Зеленський наголосив, що захисники з ЗСУ провели дуже сильну операцію на Курському напрямку. Так, наші військові вразили центральний командний пункт окупантів, внаслідок чого Росія та Північна Корея втратила своїх ключових офіцерів.

Це була військова наша ціль справедлива, був ракетний удар з нашого боку, і було застосування різних видів зброї, але комплексний удар був завданий по них,

– зазначив український лідер.

За словами президента, втрати ворога можуть складати до десятків російських та північнокорейських офіцерів.

До слова, у Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил Росії у місті Рильськ, що в Курській області.

Ця операція була частиною системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, а також позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.