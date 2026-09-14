Полгода считали пропавшим без вести: подтвердилась гибель бойца "Скалы" Романа Фенина

Подтвердилась гибель военнослужащего Романа Фенина из Тлумацкой общины в Ивано-Франковской области. Боец подразделения "Скала" погиб 12 марта вблизи Великомихайловки в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Тлумацкий городской совет.

Что известно о гибели воина?

Роман Фенин родился в 1989 году и проживал в селе Локитка. Он служил в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Воин погиб во время выполнения боевого задания вблизи села Великомихайловка Синельниковского района Днепропетровской области. Подтверждение его гибели было обнародовано 12 сентября.

В Тлумацкой общине 12 и 13 сентября были объявлены дни траура по погибшему защитнику.

Гибель воина – это невыразимая боль для его семьи, друзей, соратников и всей общины. Мы склоняем головы перед мужеством и самопожертвованием героя, который ценой собственной жизни защищал независимость и территориальную целостность нашего государства,

– говорится в сообщении горсовета.

12 сентября тело Романа Фенина доставили в Тлумацкую общину, после чего траурный кортеж отправился в его родное село Локитка.

В знак скорби в общине приспустили государственные флаги Украины с черными лентами, а также отменили развлекательные и концертные мероприятия.

Напомним, в Новоархангельской общине Кировоградской области 10 сентября простились с защитником Сергеем Мельником. Военнослужащий погиб в боях возле поселка Очеретино в Донецкой области.

При этом с 30 мая 2024 года Сергей Мельник считался пропавшим без вести, а впоследствии его гибель официально подтвердили.

Защитник служил наводчиком-оператором механизированной роты 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручка. Сергей Мельник родился 5 ноября 1970 года в Кировоградской области и учился в Небелевской школе.

В 1988–1991 годах он проходил срочную службу в Севастополе в звании матроса. После службы мужчина работал в колхозе, а впоследствии поселился в селе Охматов в Черкасской области. В 1993 году Сергей женился, а через два года у супругов родился сын.

Похоронили погибшего воина на кладбище в поселке Новоархангельск.