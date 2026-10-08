Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о успехах "Азова"?

Украинские защитники продолжают повышать эффективность боевых действий и наносить противнику значительные потери на всех участках линии боевого столкновения и в тылу.

Пока враг пытается возобновить террор против мирного населения для достижения успеха, украинские воины различных подразделений продолжают мужественно защищать украинскую землю.

В целом с начала полномасштабного вторжения потери российских захватчиков составляют ориентировочно 1 547 780 человек.

Благодарим каждого защитника и каждую защитницу во всех подразделениях и на всех направлениях за вклад в общий результат, – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, что за прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 830 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 3 танка, 4 боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 2 средства ПВО и 1 702 беспилотника.

Отметим, что силы обороны Украины 6 октября и в ночь на 7 октября нанесли удары по ряд военных объектов России м и оккупационным войскам. В частности, под удар попали аэродром Сеща в Брянской области, станция РЭБ и радиолокационная станция.

На оккупированных территориях Украины украинские военные нанесли удары по местам хранения и запуска ударных БПЛА, пунктам управления, командно-наблюдательным пунктам и складам российских войск. В частности, уничтожены склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в Луганской области.