Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про успіх "Азову"?

Українські захисники продовжують нарощувати ефективність бойових дій та завдавати противнику значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу.

Поки ворог намагається відновити терор мирного населення задля досягнення успіху, українські воїни різних підрозділів продовжують мужньо боронити українську землю.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російських загарбників орієнтовно становлять 1 547 780 осіб.

Дякуємо кожному захиснику і кожній захисниці в усіх підрозділах та на всіх напрямках за внесок у спільний результат, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, Росія за минулу добу втратила ще 1 830 військових. Також українські захисники знищили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО та 1 702 безпілотники.

Зазначимо, сили оборони України 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня уразили низку військових об'єктів Росії та окупаційних військ. Зокрема, під удар потрапив аеродром Сеща у Брянській області, станція РЕБ та радіолокаційна станція.

На окупованих територіях України українські військові уразили місця зберігання та запуску ударних БпЛА, пункти управління, командно-спостережні пункти та склади російських військ. Зокрема, знищено склад матеріально-технічних засобів і склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині.