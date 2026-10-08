Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 547 780 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення до 8 жовтня 2026 року втрати країни-терористки становлять:
- особового складу – близько 1 547 780 (+1 830) осіб;
- танків – 12 399 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 502 (+4);
- артилерійських систем – 50 883 (+47);
- РСЗВ – 2 194 (+2);
- засобів ППО – 1 692 (+2);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 553 578 (+1 702);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 890 (+12);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 159 795 (+667);
- спеціальної техніки – 4 806 (+6);
- крилатих ракет – 5 126 (+0).
Втрати Росії / Генштаб